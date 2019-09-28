Лондон инициирует расследование против Джонсона

Новости мира:Управление Большого Лондона обратилось в полицию с просьбой расследовать связи Бориса Джонсона с американской бизнес-леди.

Власти Лондона направили запрос на расследование по связям нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона с американской бизнес-леди, которая якобы получила содействие из-за дружбы с ним, когда он находился на посту мэра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Управление Большого Лондона направило запрос в Независимое управление полиции по вопросам поведения, который должен решить, есть ли основания для расследования проступков Джонсона на государственной службе.

Сторонники Джонсона осуждают обращение как политически мотивированную атаку, начатую непосредственно перед конференцией Консервативной партии.

Управление возглавляет мэр Лондона Садик Хан, представитель Лейбористской партии.

Напомним, вернувшиеся к работе депутаты парламента Великобритании провалили первое же голосование.