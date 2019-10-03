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Мировой объем выплавки нержавеющей стали увеличился

Мировой объем выплавки нержавеющей стали увеличился
21:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии вырос на 1,9%.

Мировой объем выплавки нержавеющей стали в январе-июне 2019 года возрос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,119 млн тонн, при этом производство снизилось во всех регионах, кроме Китая, сообщается в пресс-релизе Международного форума нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF) .

Согласно документу, за указанный период в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) выплавка нержавеющей стали снизилась на 6,4% - до 3,902 млн тонн, в то время как непосредственно Китай нарастил производство на 8,5% - до 14,354 млн тонн.

В Европе выплавка снизилась на 4,9% - до 3,742 млн тонн, в США - на 6,4%, до 1,350 млн тонн.

В других регионах (Бразилия, РФ, ЮАР, Южная Корея и Индонезия) падение составило 3,4% - до 2,771 млн тонн.

Как сообщалось, выпуск нержавеющей стали в 2018 году возрос на 5,5% по сравнению с 2017 годом - до 50,729 млн тонн. При этом в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) выплавка нержавеющей стали возросла на 2,1% - до 8,195 млн тонн, в то время как непосредственно Китай нарастил производство на 3,6% - до 26,706 млн тонн. В Европе выплавка увеличилась на 0,1% - до 7,385 млн тонн, в США - на 2%, до 2,808 млн тонн.

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В других регионах (Бразилия, РФ, ЮАР, Южная Корея и Индонезия) прирост составил 35,9% - до 5,635 млн тонн.

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Бразилия, США, Европа, Азия, Нержавеющая сталь.
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