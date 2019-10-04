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Говорил на русском - нарушил Конституцию: Центр госязыка Латвии допросил мэра Даугавпилса

Говорил на русском - нарушил Конституцию: Центр госязыка Латвии допросил мэра Даугавпилса
00:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:От мэра латвийского города потребовали объяснений за обращение на русском.

Центр государственного языка Латвии попросил мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша объяснить, почему он произнес обращение на русском языке во время фестиваля Dragon Boats на озере Большие Стропы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Центр государственного языка прислал мне "письмо счастья" за русскую речь. Как оказалось, этим летом, загорая (!) на озере Большие Стропы, я нарушил преамбулу к Конституции, пожелав гребцам удачно погрести", — заявил Элксниньш.

Центр государственного языка ссылается на видео, где видно, что 24 августа мэр обратился к участникам мероприятия на русском. Этим, по мнению центра госязыка, он нарушил 4-й пункт Конституции, в котором сказано, что государственный язык Латвии — латышский.

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В законе "О самоуправлении" сказано, что рабочий язык самоуправлений — латышский, и председатель городской думы обязан знать государственный язык на высшем уровне. Председатель думы, отмечает центр госязыка, основываясь на преамбуле к Конституции, должен заботиться о сплоченности общества, в основе которого должна быть латышский язык. Поэтому он обязан обращаться к населению латышском, особенно на публичных мероприятиях, доступных всем жителям города.

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Латвия, Даугавпилс, Андрей Элксниньш, Dragon Boats.
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