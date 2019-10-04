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Не слушает мнение британцев: премьер Ирландии раскритиковал Джонсона

Не слушает мнение британцев: премьер Ирландии раскритиковал Джонсона
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер Ирландии убежден, что британцы хотят остаться в ЕС.

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар заявил, что жители Великобритании, вопреки политике премьера Бориса Джонсона, хотят остаться в ЕС,

Об этом информирует Daily Mail.

"Лео Варадкар сегодня обвинил Бориса Джонсона в нивелировании воли британцев, заявив, что они хотят остаться в ЕС", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирландии заявил: опросы показывают, что общественность Великобритании предпочитает оставаться в Евросоюзе, но политическое руководство этого не позволяет.

Так Варадкар прокомментировал новый план Brexit, обнародованный Джонсоном. Отвечая на вопрос журналистов во время визита в Швецию, ирландский премьер сказал, что предложение его британского коллеги не является "основой для соглашения", предположив, что там предусматривается таможенный контроль на границе с Ирландией.

А Brexit все ближе: Европарламенту не понравились новые предложения Джонсона

На вопрос о возможности избежать выхода Великобритании из ЕС Варадкар фактически призвал к новому референдуму: "Все опросы с момента, когда премьер-министр Джонсон стал премьером, показывают, что именно этого хотят британцы, но их политики не дают им право выбора".

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Лео Варадкар.
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