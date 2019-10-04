А Brexit все ближе: Европарламенту не понравились новые предложения Джонсона

Новости мира:Европарламент отклонил "последнее предложение" Джонсона о Brexit.

Европарламент не поддержал новые предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о Brexit.

Как сообщается на сайте Европейского парламента, руководящая группа по вопросам Brexit после встречи с главным переговорщиком ЕК Мишелем Барнье и рассмотрения предложений, поступивших от правительства Великобритании, признали их недостаточными для решения важнейших вопросов для экономики и сохранения единого рынка между Ирландией и Северной Ирландией.

"Группа не нашла эти предложения "последнего момента", которые поступили от правительства Великобритании 2 октября, в их текущем виде, такими, которые могли бы представлять основу для соглашения, с которым мог бы согласиться Европейский парламент. Эти предложения не отвечают на реальные проблемы, требующие решения, в частности, в экономике острова (Ирландия), относительно полного уважения к "Соглашению доброй пятницы" и для единства единого рынка", - говорится в сообщении.

Депутаты определили предложения британского правительства как существенно отличающиеся от согласованных ранее между сторонами обязательств и целей.

В частности, это касается введения системы таможенного контроля без обсуждения, где и как он будет осуществляться. Такие предложения могут разрушить динамику экономических связей и привести к серьезным рискам для мирного процесса в Северной Ирландии.

Кроме того, депутатов не устраивает, что предложения, содержащиеся в письме британского правительства, должны быть конкретизированы и воплощаться в течение переходного периода в 14 месяцев, что не отвечает уже согласованным с ЕС принципам Соглашения о выходе Великобритании.

Третий недостаток депутаты ЕП видят в том, что идея предоставить право согласования Ассамблеи Северной Ирландии превращает договор на условное, неопределенное, временное и одностороннее решение, которое не может заменить меры безопасности, предусмотренные в согласованном ранее "backstop". К тому же Ассамблея Северной Ирландии не созывалась уже более трех лет, и это ставит под сомнение ее способность взять на себя ответственность за международное соглашение такого характера.

"У руководящей группы есть большие беспокойства относительно представленных предложений Великобритании. Защита мира и стабильности на острове Ирландия, защита граждан и правопорядка в ЕС должна быть главным фокусом любого соглашения. Предложения Великобритании даже не приближаются к согласованным целям в качестве существенного компромисса в рамках "backstop", - заявили депутаты Европарламента.

Члены руководящец группы Европарламента по вопросам Brexit отметили, что продолжают поддерживать упорядоченный выход Великобритании на основе уже согласованного Соглашения, что было подтверждено в резолюции Европарламента от 18 сентября текущего года.