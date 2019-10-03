СМИ рассекретили "план Б" Джонсона по ирландской границе

Новости мира:Британский премьер Борис Джонсон не ограничивается одним сценарием развития событий относительно Brexit.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа Евросоюза от недавних предложений премьера в отношении "страховочного плана" по ирландской границе, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, "план Б" Джонсона заключается в применении "страховочного плана" ("бэкстопа") при одном условии: ЕС будет применять его ограниченное время.

По данным агентства, Евросоюз не выносил этот вариант на официальное обсуждение, однако рассматривал его в качестве запасного варианта.

Однако, как поясняет Bloomberg, чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется много времени.

Ранее Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit. В этом документе премьер излагает свое видение того, каким образом можно было бы избежать так называемого страховочного соглашения по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

"Страховочный план", или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.