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СМИ рассекретили "план Б" Джонсона по ирландской границе

СМИ рассекретили "план Б" Джонсона по ирландской границе
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британский премьер Борис Джонсон не ограничивается одним сценарием развития событий относительно Brexit.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа Евросоюза от недавних предложений премьера в отношении "страховочного плана" по ирландской границе, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, "план Б" Джонсона заключается в применении "страховочного плана" ("бэкстопа") при одном условии: ЕС будет применять его ограниченное время.

По данным агентства, Евросоюз не выносил этот вариант на официальное обсуждение, однако рассматривал его в качестве запасного варианта.

Однако, как поясняет Bloomberg, чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется много времени.

Ранее Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit. В этом документе премьер излагает свое видение того, каким образом можно было бы избежать так называемого страховочного соглашения по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

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Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

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"Страховочный план", или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

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ЕС, Борис Джонсон, Brexit, Бэкстоп.
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