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Бывшего сотрудника эстонских спецслужб посадили за шпионаж на РФ

Бывшего сотрудника эстонских спецслужб посадили за шпионаж на РФ
09:15 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Владимир Куликова не раз признавали сотрудником года, а также наградили орденом Орлиного креста.

В Эстонии к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами приговорили бывшего сотрудника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Куликова, задержанного в марте этого года. Об этом сообщает ERR.

Обвинительный приговор Харьюский уездный суд вынес в сентябре, с сегодняшнего дня он вступил в законную силу.

Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и ее поддержку, а также за создание и поддержку нибудь антиэстонских связей.

Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, обнаружено не было.

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Владимир Куликов уволился из Полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы. Ему рекомендовали не посещать Россию через возможный интерес к нему российских спецслужб, но Куликов все-таки в Россию поехал, где спецслужбы России и вступили с ним в контакт.

Владимир Куликов был задержан 26 марта, на следующий день его арестовали. Общественности об этом стало известно 12 апреля, когда Полиция безопасности представила свой традиционный ежегодник.

Во время работы в КаПо Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Его не раз признавали в КаПо сотрудником года. После ухода из Полиции безопасности Куликов работал тренером по дзюдо.

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ЕС, Эстония, Европа, Шпионаж, Владимир Куликов.
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