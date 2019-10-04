МИД Германии: ЕС ответит контрмерами по отношению к США

Новости мира:По словам Министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, ЕС должен отреагировать на введение США пошлин на европейский импорт.

Страны Европейского Союза, возможно, прибегнут к ответным мерам в отношении США из-за увеличения тарифов на европейские товары. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

По его словам, ЕС должен будет отреагировать и ввести "драконовские" тарифы. Но перед этим нужно будет получить одобрение Мировой организации торговли. Если такое одобрение будет получено, то страны ЕС, скорее всего, ответят США тем же.

Он также добавил, что в Европе нет разногласий по этому вопросу. Он подчеркнул, что ЕС и дальше открыта к переговорам.

В то же время, министр финансов Германии Олаф Шольц, призвал быть аккуратными и не спешить принимать решения. По его словам, конфликты в глобальном мире никому не нужны.

Правительство США приняло решение ввести новые пошлинные на европейский импорт. Такое решение было принято в ответ на то, что Европейский союз незаконно предоставил субсидии компании Airbus.