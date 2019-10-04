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Джонсон дал слабину: Brexit может быть отстрочен

Джонсон дал слабину: Brexit может быть отстрочен
20:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Борис Джонсон согласился на продление действия Вrexit, если он до 19 октября не сможет достичь нового соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит Евросоюз отсрочить Brexit, если Лондон до 19 октября не достигнет нового соглашения с Брюсселем относительно выхода страны из блока.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на документы в шотландском суде.

"Борис Джонсон согласился, что будет просить продлить действие статьи 50 (Соглашения о ЕС - ред.), если он до 19 октября не сможет достичь нового соглашения относительно Brexit с ЕС", - говорится в сообщении.

По сообщениям BBC, бизнесмен Дейл Винс, королевский адвокат Джо Могам и член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри, обратились в Сессионный суд Шотландии с просьбой выяснить, должен ли премьер-министр Борис Джонсон подчиняться принятому членами палаты общин в сентябре закону о продлении сроков Brexit, если британский парламент не согласует новое соглашение до 19 октября 2019 года. А также какие меры можно применить к Джонсону, если он все же прибегнет к "жесткому" Brexit.

Согласно представленным в суд документам британского правительства, Джонсон направит письмо руководству Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit, несмотря на то, что он неоднократно заявлял, что Британия покинет блок 31 октября с или без соглашения.

А Brexit все ближе: Европарламенту не понравились новые предложения Джонсона

Ранее британские СМИ сообщили, что европейские чиновники готовы вопреки позиции главы правительства Великобритании Бориса Джонсона одобрить очередную отсрочку выхода Великобритании из состава ЕС до Нового года.

Как известно, Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта. В апреле Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Джонсон заявил, что намерен реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения

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Великобритания, Лондон, Евросоюз, Борис Джонсон, Brexit.
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