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В Канаде экоактивисты угрожают перекрыть три моста

В Канаде экоактивисты угрожают перекрыть три моста
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде протестующие против изменений в климате планируют перекрыть три моста.

Члены британской организации Extinction Rebellion угрожают на следующей неделе перекрыть движение по трем важным мостам в Канаде, чтобы привлечь внимание к проблеме изменений климата.

Призыв к участию в протесте размещен на сайте организации.

Отмечается, что лежачие протесты состоятся в Торонто, Галифаксе и Ванкувере. По словам организаторов, их цель - продемонстрировать неотвратимость глобальных проблем в случае отсутствия решительных действий, направленных на прекращение изменений климата.

Активисты обещают перекрыть автомобильное движение по мостам, в то же время они не будут чинить препятствий для спецтранспорта, а также велосипедистов и пешеходов.

Напоминаем, в Лондоне задержали 11 экологических активистов за попытку помешать работе столичного аэропорта Хитроу.

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Группа Heathrow Pause, которая является частью Extinction Rebellion, заявила о намерении запустить беспилотники в 5-километровой зоне безопасности аэропорта. Впоследствии в группе сообщили о том, что по крайней мере один запуск был успешным.

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Протест, Великобритания, Канада, Британия, Климат, Активисты.
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