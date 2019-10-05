В Канаде экоактивисты угрожают перекрыть три моста

Новости мира:В Канаде протестующие против изменений в климате планируют перекрыть три моста.

Члены британской организации Extinction Rebellion угрожают на следующей неделе перекрыть движение по трем важным мостам в Канаде, чтобы привлечь внимание к проблеме изменений климата.

Призыв к участию в протесте размещен на сайте организации.

Отмечается, что лежачие протесты состоятся в Торонто, Галифаксе и Ванкувере. По словам организаторов, их цель - продемонстрировать неотвратимость глобальных проблем в случае отсутствия решительных действий, направленных на прекращение изменений климата.

Активисты обещают перекрыть автомобильное движение по мостам, в то же время они не будут чинить препятствий для спецтранспорта, а также велосипедистов и пешеходов.

Напоминаем, в Лондоне задержали 11 экологических активистов за попытку помешать работе столичного аэропорта Хитроу.

Группа Heathrow Pause, которая является частью Extinction Rebellion, заявила о намерении запустить беспилотники в 5-километровой зоне безопасности аэропорта. Впоследствии в группе сообщили о том, что по крайней мере один запуск был успешным.