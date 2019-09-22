Удивительный материал: девушка из Англии создала экологическую альтернативу пластику

Новости науки:Британская выпускница создала биопластик из рыбных отходов.

Изобретенный материал выглядит как пластик, но он прочнее и его можно утилизировать как пищевые отходы.

Об этом сообщает The Guardian.

"23-летняя Люси Хьюз, выпускница факультета дизайна из университета в Сассексе, пыталась решить двойные проблемы экологически вредных пластиков и неэффективного управления отходами. Используя рыбные отходы, она создала биопластик - экологическую альтернативу пластику. Биопластик, изготовленный из органических рыбных отходов, которые могли бы оказаться на свалке, может заменить пластик в повседневной упаковке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биопластик под названием MarinaTex биологически разлагается: он может разрушаться в почве за четыре-шесть недель и утилизироваться как пищевые отходы.

Хьюз использовала красные водоросли для связывания белков, извлеченных из рыбных шкур и чешуек, создавая прочные связи в полупрозрачном и гибком листовом материале. Хотя он выглядит как пластик, испытания позволяют сделать его крепче, безопаснее и гораздо более устойчивым.

По оценкам, люди в Великобритании ежегодно используют 5 млн тонн пластика, почти половина из этого - упаковка. Лишь 51% местных органов власти в Англии отдельно собирают пищевые отходы, и даже там, где существуют схемы утилизации, большинство биопластмасс вообще не подходят к имеющейся инфраструктуре по переработке отходов. 492.020 тонн рыбных отходов производится ежегодно в Великобритании, и это считается огромным и неэффективным потоком отходов с низкой коммерческой ценностью.

Нежелательные отходы - субпродукты, кровь, ракообразные и моллюски, экзоскелеты и кожа рыбы и чешуя - попадают на свалку или сжигание. Благодаря исследованиям, проведенным на побережье Сассекса, Хьюз обнаружила рыбную шкуру и чешуйки, которые были наиболее перспективными источниками альтернативы пластика благодаря своей гибкости и прочности белков.

"Пластик - это удивительный материал, и в результате мы стали слишком полагаться на него как дизайнеры и инженеры. Мы используем пластик, невероятно прочный материал для продуктов, жизненный цикл которых менее суток. Это не имеет смысла. ", - сказала Хьюз.

Хьюз, победитель от Британии в награде Джеймса Дайсона, получила 2000 фунтов стерлингов за это изобретение. В ноябре состоится финальный, международный, этап награды, победитель которого может получить 30 000 фунтов стерлингов. Премия действует в 27 странах для студентов университета и выпускников, которые изучают дизайн продукции, промышленный дизайн и инженерию. Она вознаграждает творческие дизайнерские решения глобальных проблем.