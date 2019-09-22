Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Порошенко: В условиях войны Украина может не пережить Майдан
Порошенко: В условиях войны Украина может не пережить Майдан
Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу
"Танцы со звездами 2019": Надежда Матвеева возвращается на шоу

Удивительный материал: девушка из Англии создала экологическую альтернативу пластику

Удивительный материал: девушка из Англии создала экологическую альтернативу пластику
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости науки:Британская выпускница создала биопластик из рыбных отходов.

Изобретенный материал выглядит как пластик, но он прочнее и его можно утилизировать как пищевые отходы.

Об этом сообщает The Guardian.

"23-летняя Люси Хьюз, выпускница факультета дизайна из университета в Сассексе, пыталась решить двойные проблемы экологически вредных пластиков и неэффективного управления отходами. Используя рыбные отходы, она создала биопластик - экологическую альтернативу пластику. Биопластик, изготовленный из органических рыбных отходов, которые могли бы оказаться на свалке, может заменить пластик в повседневной упаковке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биопластик под названием MarinaTex биологически разлагается: он может разрушаться в почве за четыре-шесть недель и утилизироваться как пищевые отходы.

Хьюз использовала красные водоросли для связывания белков, извлеченных из рыбных шкур и чешуек, создавая прочные связи в полупрозрачном и гибком листовом материале. Хотя он выглядит как пластик, испытания позволяют сделать его крепче, безопаснее и гораздо более устойчивым.

Манго и водоросли послужили основой для нового вида биоразлагаемого пластика

По оценкам, люди в Великобритании ежегодно используют 5 млн тонн пластика, почти половина из этого - упаковка. Лишь 51% местных органов власти в Англии отдельно собирают пищевые отходы, и даже там, где существуют схемы утилизации, большинство биопластмасс вообще не подходят к имеющейся инфраструктуре по переработке отходов. 492.020 тонн рыбных отходов производится ежегодно в Великобритании, и это считается огромным и неэффективным потоком отходов с низкой коммерческой ценностью.

Нежелательные отходы - субпродукты, кровь, ракообразные и моллюски, экзоскелеты и кожа рыбы и чешуя - попадают на свалку или сжигание. Благодаря исследованиям, проведенным на побережье Сассекса, Хьюз обнаружила рыбную шкуру и чешуйки, которые были наиболее перспективными источниками альтернативы пластика благодаря своей гибкости и прочности белков.

"Пластик - это удивительный материал, и в результате мы стали слишком полагаться на него как дизайнеры и инженеры. Мы используем пластик, невероятно прочный материал для продуктов, жизненный цикл которых менее суток. Это не имеет смысла. ", - сказала Хьюз.

Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Хьюз, победитель от Британии в награде Джеймса Дайсона, получила 2000 фунтов стерлингов за это изобретение. В ноябре состоится финальный, международный, этап награды, победитель которого может получить 30 000 фунтов стерлингов. Премия действует в 27 странах для студентов университета и выпускников, которые изучают дизайн продукции, промышленный дизайн и инженерию. Она вознаграждает творческие дизайнерские решения глобальных проблем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Пластик, Биопластик, MarinaTex.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
03 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
04 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
05 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Прослушка&quot; Трубы: новые комментарии ГБР
"Прослушка" Трубы: новые комментарии ГБР
&quot;Слуга народа&quot; в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
"Слуга народа" в новом законе хочет вернуть Киеву самоуправление
Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Победительница конкурса &quot;Мисс Украина 2019&quot; просит о поддержке (Фото)
Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" просит о поддержке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь