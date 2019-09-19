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Четверг, 19.09.2019
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Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
20:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые смогли создать материал из табака, который оказался таким же прочным, как и древесина или пластмасса.

Команда ученых из Калифорнийского технологического института нашла способ превратить клетки из табачных растений в чрезвычайно прочный материал, который своими свойствами напоминает древесину и пластик.

"Жесткость и прочность материала превосходит жесткость и прочность промышленных пластмасс с аналогичной плотностью, таких как полистирол и полиэтилен. При этом наши материалы полностью разлагаются", — отмечают исследователи.

Метод производства при этом оказался дешевым и простым. Команда ученых использовала клетки табака обыкновенного, которые они выращивали в жидкой суспензии в лаборатории. Это широко распространенное растение производит листья, которые обычно перерабатываются в табак.

Каждая клетка имеет клеточную стенку, укрепленную микрофибрами из белков и целлюлозы, они связывают стенки друг с другом. Клеточная стенка охватывает клеточное ядро, различные виды биомолекулярного оборудования для обработки энергии и цитоплазму, большую часть которой составляет вода.

Выяснилось чем можно заменить синтетический пластик

Затем команда нагревает обезвоженный материал. Это приводит к фазовым переходам и формированию кристаллических структур. "Механические характеристики наших биокомпозитов сопоставимы с техническими характеристиками древесины и пластмасс, изготавливаемых на промышленных предприятиях", — отмечают ученые.

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Наука, Пластик, Материал, Древесина, Прочный материал, Биопластик, Табачные растения.
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