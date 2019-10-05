В Италии вновь разрешили бесплатно посещать музеи один раз в месяц

Новости мира:Один раз в месяц бесплатно.разрешили посещать музеи Италии.

Италия снова сделала бесплатным вход во все государственные музейные учреждений и археологические памятники в первое воскресенье каждого месяца.

По информации The Local, отмена платы начнет действовать уже с 6 октября.

Как известно, традиция бесплатного посещения музеев один раз в месяц действовала раньше, однако предыдущее правительство ее отменило. Нынешнее Министерство культуры решило ее восстановить.

Возможность бесплатного входа в первое воскресенье месяца распространяется на всемирно известные достопримечательности, такие как Колизей, Помпеи, Галерея академии во Флоренции, королевский дворец в Казерати и замок Мирамаре в Триесте. Однако эта акция не распространяется на памятники, которыми управляют местные органы власти, а не государство.

Всего возможностью бесплатного входа в музеи с 2014 года, когда начала действовать акция, воспользовались более 15 миллионов посетителей.