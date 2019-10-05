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Помпео: Северная Македония может стать членом НАТО уже к концу года

Помпео: Северная Македония может стать членом НАТО уже к концу года
01:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Майк Помпео сообщил, что Северная Македония может попасть в НАТО уже в конце года.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает одобрения членства Северной Македонии в НАТО до конца текущего года.

Об этом Помпео заявил, находясь с визитом в этой стране, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Вы планируете с 2020 года расходовать 2% своего бюджета на оборону, вы сделали свой вклад в коалицию, которая победила халифат ИГИЛ. Эти обязательства дают нам большую уверенность в том, что Северная Македония будет сильным, способным партнером в НАТО, будет частью альянса. Уверен, что этой осенью Сенат США ратифицирует ваш протокол о присоединении, чтобы мы могли официально включить вас в команду НАТО", - отметил руководитель Госдепа.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты приветствуют шаги правительства страны в борьбе с коррупцией. "Преодоление коррупции имеет решающее значение для ваших стремлений присоединиться к ЕС и НАТО", - сказал Помпео.

Как сообщалось, возможность Македонии присоединиться к НАТО блокировал конфликт с Грецией по поводу названия страны. 12 июня 2018 года премьер-министры двух государств достигли соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию.

30 сентября в Македонии состоялся референдум, на который был вынесен следующий вопрос: "Одобряете ли вы членство в ЕС и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Греческой Республикой?" В референдуме приняли участие около 37% зарегистрированных избирателей, 94% из которых поддержали эту формулировку.

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8 февраля 2019 года парламент Греции ратифицировал (153 – "за", 140 – "против") Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Против присоединения этой страны к НАТО категорически выступает Россия. В июне 2018 года правительство Македонии обвинило Москву в подготовке силовых провокаций перед референдумом о присоединении страны к НАТО и ЕС.

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НАТО, Майк Помпео, Северная Македония.
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