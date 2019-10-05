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Экс-глава МИД Польши рассказал, зачем нужны переговоры с Россией

Экс-глава МИД Польши рассказал, зачем нужны переговоры с Россией
03:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о необходимости переговоров с РФ.

Отдельные страны-члены Евросоюза, в частности Франция, говорят о необходимости сохранения диалога с Россией, потому что таким образом "мы переводим мяч на ее поле".

Об этом на Варшавском форуме по безопасности, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мы всегда должны сохранять диалог с Россией. Дипломатия – это не только диалог с друзьями, но и с соперниками. Но это не подразумевает обязательно какие-то договоренности. Это означает, что мы даем России пас, когда она нарушает международное право. Но с ними надо говорить, убеждать вернуться к соблюдению норм международного права", – подчеркнул польский дипломат.

Комментируя вопрос, стоит ли ЕС и США ввести более жесткие санкции против России, которая развязала вооруженную агрессию против Украины, Сикорский заметил: "Россия была удивлена, что Европа проявила единство и ввела санкции. И, к сожалению, эти санкции оказались очень болезненными для российского народа. Уровень жизни в России снизился. Россияне платят цену за политику их правительства. Некоторые российские официальные лица говорят, что Россия готова все решить с новой украинской властью. Если они так говорят, нужно попробовать это сделать и постараться с ними поговорить. То есть, я за то, чтобы поговорить с ними, чтобы увидеть, на что они готовы пойти".

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"Донбасс играет отвлекающую роль от главного приоритета Украины – стать европейской и реформированной страной. Донбасс высасывает ресурсы, как из Украины, так и России. Но Донбасс не остановит ни Украину, ни Европу от поддержки и развития Украины", – резюмировал бывший министр иностранных дел Польши.

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Польша, Кремль, Россия, МИД, Переговоры, РФ, Радослав Сикорский.
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