Пристайко: При отводе войск, мы всегда можем вернуться

Новости Украины:Вадим Пристайко: Для мира нужно, чтобы в тебя не стреляли, и ты не стрелял.

При отводе войск на Донбассе фортификационные сооружения не будут разбираться на случай, если возникнет необходимость туда вернуться.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент Укринформа.

«Есть военные начальники, которые знают, как сделать так, чтобы наши позиции были защищены, чтобы были созданы соответствующие сооружения. Кстати, при отводе войск не разбираются фортификационные сооружения, которые находятся на теперешней позиции. Как раз в этом заключается идея - если наш враг не отходит, мы всегда можем вернуться назад», - отметил Пристайко.

Вместе с тем министр добавил: «Я хочу напомнить, что наш выбор с вами – это принести мир и избежать гибели наших ребят. Для этого нужно, чтобы в тебя не стреляли, и ты не стрелял».

По словам Пристайко, именно с этой целью и применяется практика разведения войск на определенное расстояние.