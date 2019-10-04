Пристайко встретится с главами МИД Евросоюза

Новости Украины:Представитель Украины при Европейском Союзе сообщил. что встреча произойдет 14 октября.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС 14 октября встретятся с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии Федерики Могерини 14 октября на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Вадима Пристайко", - заявил Точицкий.

#Україна - серед пріоритетів порядку денного #ЄС. За сприяння Ф.Могеріні 14.10 на полях Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться обмін думками щодо українського питання за участю Міністра @VPrystaiko. Особлива подяка Естонії та іншим нашим друзям за послідовну підтримку! — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) October 4, 2019

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский планирует развести войска вдоль всей линии разграничения после разведения в трех первых районах - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.