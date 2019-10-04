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В МИД Украины поделились планами Зеленского относительно развода войск

В МИД Украины поделились планами Зеленского относительно развода войск
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Вадим Пристайко заявляет, что развод войск планируется по всей линии разграничения в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский планирует развести войска вдоль всей линии разграничения после разведения в трех первых районах - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Об этом он сказал в эфире одного из Украинских телеканалов. 

"Он (Зеленский - ред) планирует после этого разведения в трех точках развести вдоль всех 400 км, чтобы люди перестали гибнуть на всех этих 400 км, и так шаг за шагом. Я считаю, что он не имел морального права... дольше ждать", - заявил Пристайко.

В июне состоялось разведение подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков неподалёку от Станицы Луганской.

Пристайко поблагодарил Германию за поддержку Украины

13 сентября Зеленский заявил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

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Владимир Зеленский, Петровское, Станица-Луганская, Вадим Пристайко, Золотое.
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