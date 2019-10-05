СМИ: ЕС не будет обсуждать с Лондоном Brexit в эти выходные

Европейский союз отклонил предложение Лондона провести переговоры по Brexit в эти выходные.
Об этом сообщает SkyNews.
По словам пресс-секретаря ЕС Наталии Берто, план предложенный премьер-министром Борисом Джонсом не будет рассмотрен в эти выходные. Однако у Великобритании будет возможность представить его снова в понедельник.
Так же Натали Берто сообщила, что в пятницу Мишель Барнье провел брифинг с членами ЕС. В ходе брифинга главы государств пришли к общему мнению, что Лондон не может ничего предложить, что могло бы привести к соглашению с ЕС.
Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается посетить столицы европейских государств. Параллельно он будет продолжать вести и телефонные переговоры с коллегами по ЕС.