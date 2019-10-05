СМИ: ЕС не будет обсуждать с Лондоном Brexit в эти выходные

Новости мира:В ЕС считают, что в Лондона нет ничего, что он может предложить для соглашения с ЕС.

Европейский союз отклонил предложение Лондона провести переговоры по Brexit в эти выходные.

Об этом сообщает SkyNews.

По словам пресс-секретаря ЕС Наталии Берто, план предложенный премьер-министром Борисом Джонсом не будет рассмотрен в эти выходные. Однако у Великобритании будет возможность представить его снова в понедельник.

Так же Натали Берто сообщила, что в пятницу Мишель Барнье провел брифинг с членами ЕС. В ходе брифинга главы государств пришли к общему мнению, что Лондон не может ничего предложить, что могло бы привести к соглашению с ЕС.

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается посетить столицы европейских государств. Параллельно он будет продолжать вести и телефонные переговоры с коллегами по ЕС.