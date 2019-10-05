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"Одного доброго дела недостаточно": в Испании полицейские задержали контрабандистов, которые их спасли

"Одного доброго дела недостаточно": в Испании полицейские задержали контрабандистов, которые их спасли
22:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:

Трое испанских полицейских, оказавшихся в море, когда их лодка разбилась во время погони, были спасены контрабандистами наркотиков, которых они преследовали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

В пятницу полицейское судно начало преследовать катер "с четырьмя людьми на борту, которые подозревались в перевозке наркотиков" в водах у южного побережья Испании.

Во время погони два судна столкнулись, в результате чего трое полицейских упали в море, так как их лодка "вышла из-под контроля".

С помощью мегафона полицейский вертолет, зависший над лодкой подозреваемых, призвал тех, кто находился на борту катера, помочь, и они вытащили из воды трех полицейских.

Полиция Одесской области "накрыла" крупную партию наркотиков

Однако это не помогло им, когда полиция нашла три тонны гашиша в воде неподалеку. "Они были арестованы за незаконный оборот наркотиков", - говорится в заявлении полиции.

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Все по теме:

Испания, Наркотики, Контрабанда.
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