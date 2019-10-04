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Полиция Одесской области "накрыла" крупную партию наркотиков

Полиция Одесской области "накрыла" крупную партию наркотиков
17:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Одессе у местного жителя изъяли метамфетамин на 1,5 млн грн.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, психотропное вещество 22-летний одессит хранил по месту своего проживания в Киевском районе города.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире мужчины правоохранители изъяли более 2,5 тыс. полиэтиленовых пакетиков с метамфетамином. Кроме того, выявлено свыше 200 свертков с растительным наркотиком.

Как выяснилось, местный житель приобрел метамфетамин через Интернет и планировал реализовывать его «с накруткой» на территории города.

Стоимость изъятого, которое направили на экспертизу, составляет порядка 1,5 млн грн.

Организатора наркобизнеса задержали в Кривом Роге 

На текущей неделе злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После задержания ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Мужчине грозит от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

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Наркотики, Одесская область, Нацполиция.
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