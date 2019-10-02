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Организатора наркобизнеса задержали в Кривом Роге (Фото)

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Организатора наркобизнеса задержали в Кривом Роге (Фото)
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Подозреваемый долгое время скрывался за границей и поэтому его объявили в международный розыск.

В Кривом Роге полицейские задержали одного из ключевых фигурантов преступной организации, который долгое время скрывался за границей. Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

"Один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. Известно, что подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропов и "вербовки" в ряды наркогруппировки. В конце сентября подозреваемый был задержан в Польше в тесном взаимодействии с иностранными коллегами. Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на родину. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в начале 2019-го года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол. Практически круглосуточно городом курсировали так называемые "пешие" и "автомобильные маршруты" по сбыту наркотиков, которые охватывали практически все районы Кривого Рога.

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Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, ввели аутентичную упаковку наркосредств по маркировке наркогруппы и ценником. Ежесуточно члены группы отчитывались перед так называемым "бухгалтером" по количеству сбытого товара и выручки.

В ходе февральской спецоперации Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с сектором криминальной полиции Кривого Рога, следствием и прокуратурой Днепропетровской области разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов.

Оперативники ликвидировали две мощные нарколаборатории, где изготавливали 5 разновидностей наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривень в разных валютах и 8 автомобилей, с которых реализовывался товар.

На данный момент полиция уже завершила досудебное расследование этого уголовного производства, в ходе которого провели более 100 опознаний, почти 500 допросов и 200 следственных экспериментов, совершили более 90 криминалистических экспертиз, в том числе 20 фоноскопий. Впервые задокументирована преступная организация Кривого Рога, уровень наркоафер которой всего за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривень. 30 сентября дело наркогруппировки передали в суд.

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В полиции отметили, что в настоящее время восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), а также ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 313 Уголовного кодекса Украины. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Наркотики, Днепропетровская область, Кривой Рог, Нацполиция.
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