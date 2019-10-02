Авария в Запорожской области: погибло двое человек (Видео)

Новости Украины:По предварительной информации водитель одной из машин не справился с управлением.

На трассе Харьков — Симферополь столкнулись два легковых автомобиля, оба водителя погибли. Об этом журналистам сообщила пресс-офицер полиции Екатерина Людвик.

"01 сентября в 18:06 в Васильевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на 317 км автодороги "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля Peugeot Partner, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением мужчины 1993 года рождения, который двигался во встречном направлении", - прокомментировали ДТП в полиции.

Как сообщалось ранее, в результате столкновения двух автомобилей на автодороге "Днипро - Мариуполь" в Запорожском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.

Кроме этого, сотрудника правоохранительных органов, который, вместе с другим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения напал и избил битой 17-летнего студента, уволили.

Ранее Telegraf сообщал, что правоохранители задержали начальника Савранского отделения полиции Балтского отдела ГУ Нацполиции в Одесской области, систематически вымогавшего деньги у подчиненных.