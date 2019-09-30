Жуткое ДТП на Харьковщине: подробности происшествия (Фото)

Новости Украины:На Харьковщине в результате ДТП с участием фуры погибли два человека.

На автодороге Чугуев - Великий Бурлук (Харьковская обл.) 31-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.