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В Сумах произошло серьезное ДТП: пострадали 4 человека, среди них – двое детей

В Сумах произошло серьезное ДТП: пострадали 4 человека, среди них – двое детей
01:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В результате ДТП в Сумах пострадали 4 человека.

В Сумах сегодня, 29 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо человек, среди них – двое детей.

Как сообщила патрульная полиция Сумской области на своей странице в Facebook, ДТП произошло около 16 часов на улице Героев Крут.

«Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору», – говорится в сообщении.

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Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых – дети 4-х и 6-ти лет, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу. Патрульные оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу. Продолжается проверка.

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Сумы, ДТП, Авария, Полиция.
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