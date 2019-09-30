В Сумах произошло серьезное ДТП: пострадали 4 человека, среди них – двое детей

Новости Украины:В результате ДТП в Сумах пострадали 4 человека.

В Сумах сегодня, 29 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо человек, среди них – двое детей.

Как сообщила патрульная полиция Сумской области на своей странице в Facebook, ДТП произошло около 16 часов на улице Героев Крут.

«Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору», – говорится в сообщении.

Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых – дети 4-х и 6-ти лет, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу. Патрульные оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу. Продолжается проверка.