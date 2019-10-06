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В Испании наркоторговцы спасли полицейских, которые их преследовали (Видео)

В Испании наркоторговцы спасли полицейских, которые их преследовали (Видео)
03:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости мира:В Испании арестовали наркоторговцев, которые спасли утопающих полицейских.

Наркоторговцы в Испании пришли на помощь утопающим полицейским после того, как их лодки столкнулись в море.

Об этом сообщает the Бабель со ссылкой на Europe Press.

Правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага. В какой-то момент началось преследование катера с четырьмя людьми на борту, которое закончилось аварией. В результате три правоохранителя оказались за бортом.

Экипаж полицейских из вертолета, который участвовал в операции, обратился к преступникам с помощью микрофона.

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Их попросили прийти на помощь утопающим полисменам. После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев. При этом было изъято 80 тюков с гашишем, общим весом примерно 3 тонны.

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Наркотики, Полиция, Море, Спасатели, Катер, Наркоторговцы.
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