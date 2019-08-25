В столице задержали наркодилеров, которые продавали амфетамин военным

Новости Украины:В Киеве арестовали наркодилеров, сбывавших амфетамин военным.

В Киеве правоохранители задержали наркодилеров, которые изготавливали амфетамин для сбыта военнослужащим.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, наркодилеров задержали во время передачи двух килограммов амфетамина для реализации, в том числе военнослужащим.

«Рыночная» стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тыс. грн. В ходе следственных действий также ликвидирована нарколаборатория, в которой изготавливались психотропы.

Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 с конфискацией имущества. Оба взяты под стражу на два месяца с альтернативой внесения 1 млн 152,6 тыс. грн залога.

Наркодилеры были обнаружены в рамках расследования уголовного производства в отношении неоднократного сбыта военнослужащими 169-го учебного центра «Десна» амфетамина в июле-сентябре 2018 года. В конце декабря прошлого года обвинительные акты в отношении военных, которые распространяли психотропы, были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.