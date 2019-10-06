Парламентские выборы в Косово: что беспокоит жителей страны

Новости мира:Недовольство общественности премьер-министром страны усилило поддержку оппозиционных партий.

Глубоко укоренившаяся коррупция и мирное соглашение с Сербией, которое проложит путь к членству в ООН, являются главными проблемами для 1,9 миллиона человек, которые голосуют на досрочных парламентских выборах в Косово 6 октября. Об этом сообщает Reuters.

Досрочные выборы, четвертые с момента провозглашения независимости в 2008 году, проводят после того, как премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку. Перед этим он дал показания в суде в Гааге, расследующему преступления против этнических сербов во время и после войны 1998-1999 годов.

Согласно опросам общественного мнения, недовольство общественности делом Харадиная усилило поддержку оппозиционных партий.

Две из этих партий - Демократическая лига Косово и националистическая, левая "Самоопределение", считаются фаворитами голосования в воскресенье, вместе с Демократической партией Косово, крупнейшей партией в нынешней коалиции.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но в то время как большинство западных стран признали его независимым государством, Сербия и ее союзники не признали его, фактически исключив ее из переговоров о вступлении в ООН, ЕС и НАТО.

Мирные переговоры были приостановлены год назад, когда уходящее правительство ввело 100-процентные пошлины на товары, произведенные в Сербии. Большинство, но не все партии, которые лидируют в опросах, заявили, что они отменят пошлины, но введут другие меры возмездия против Сербии.

В прошлом году президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Вучич заявили, что они могут согласиться на обмен отдельными территориями, но столкнулись с сильной оппозицией к этой идее как в стране, так и за рубежом.