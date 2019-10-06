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В Германии опасаются, что ЕС "накроет" новая волна беженцев

В Германии опасаются, что ЕС "накроет" новая волна беженцев
15:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:По мнению министра внутренних дел Хорста Зеехофера, это связано с увеличением количества людей, которые направляются в Грецию.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Европу может ожидать еще большая, чем 2015 году, волна беженцев. Об этом сообщает DW.

Зеехофер говорит, что это связано с увеличением количества искателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их наедине", - отметил глава немецкого МВД.

Он пообещал, что вместе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. По словам министра, он уже получил по этому вопросу "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель".

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Ранее Афины требовали от ЕС реформы соглашения по вопросам беженцев с Турцией. В Греции считают, что мигранты, которые попадают на материковую часть страны и которые не имеют права на убежище, должны возвращаться в Турцию.

Пока это правило, закрепленное в соглашении ЕС и Турции, действует только для островов. На протяжении последних месяцев нагрузка на лагеря беженцев в Греции снова резко возросло. Греция намерена депортировать 10 000 мигрантов до конца следующего года, заявило правительство в понедельник.

4 октября Турция призвала Евросоюз помочь в переселении двух миллионов сирийских беженцев в так называемую "зону безопасности" на севере Сирии.

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Германия, ЕС, Ангела Меркель, Европа, Хорст Зеехофер.
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