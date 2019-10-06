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Запрет неэффективен: в Эстонии задумались о легализации каннабиса

Запрет неэффективен: в Эстонии задумались о легализации каннабиса
15:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:В парламенте Эстонии обсудят возможность легализации каннабиса.

Руководство парламента Эстонии в начале июня приняло на рассмотрение коллективное обращение "Эстония нуждается в реформе" касаемо узаконивания потребления конопли, в ноябре оно поступит на обсуждение в социальную комиссию Рийгикогу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Руководство Рийгикогу попросило привлечь к рассмотрению обращения правовую и финансовую комиссию.

Председатель комиссии по социальным вопросам Тынис Мёльдер сообщил, что предложения, внесенные в коллективное обращение, будут обсуждать 12 ноября.

Мёльдер пригласил на заседание представителей экономической, финансовой и правовой комиссии. По результатам обсуждения социальная комиссия ждет от вышеупомянутых комиссий мнение до 19 ноября.

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В переданном Рийгикогу обращении почти 1100 подписей. В пояснительной записке сказано, что на подпольной продаже каннабиса криминальный мир зарабатывает ежегодно 171 500 000 евро.

"Продают всем, у кого есть 20 евро. Количество употребляющих растет. Для того, чтобы наказать всех потребителей каннабиса, уйдет примерно 144 лет. Запрет является неэффективным, порождает опасность и приносит только расходы. Каннабис нужно убрать с улиц в лицензированные спецмагазины и аптеки, где действовало бы возрастное ограничение, а доход шел бы в казну государства", - сказано в обращении.

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Эстония, Легализация, Марихуана, Каннабис.
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