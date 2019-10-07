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В Косово проходят выборы в парламент: стали известны результаты экзит-полов

В Косово проходят выборы в парламент: стали известны результаты экзит-полов
00:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Парламентские выборы в Косово: появились первые результаты экзит-полов.

На седьмых парламентских выборах в Косово, согласно первым сообщениям, больше всего голосов получили движение «Самоопределение» Альбина Курти и Демократический союз Косово, которую возглавляет Иса Мустафа.

Об этом пишет "Радио Свобода".

На избирательные участки пришли 44% из 1,9 миллиона избирателей. Они выбирали 120 депутатов, в том числе 10 сербской национальности. Своих кандидатов выдвинули 25 партий и коалиций. Голосование, по словам иностранных и местных наблюдателей, прошло без существенных инцидентов и нарушений процедуры. Неофициальные результаты будут обнародованы в течение ночи.

По мнению обозревателей, причиной низкой явки является экономический кризис и то, что в течение прошлых 11 лет все правительства обвиняли предшественников в коррупции, но ни один из них не принимал эффективных мер против нарушителей закона.

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"Большинство граждан уверено, что политическая элита коррумпирована и что нет политической силы, готовой начать процесс глубокой перестройки общества и экономики", - пишет издание.

Напомним: Косово провозгласило независимость от Сербии 2008 года в одностороннем порядке. Страну до сих пор признали более 100 государств, в первую очередь, большинство стран Запада, включая Соединенные Штаты.

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Все по теме:

Парламент, Косово, Экзит-полл, Иса Мустафа, Альбина Курти.
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