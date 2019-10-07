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Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку

Мэр Гааги Паулина Крикке уходит в отставку
03:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Мэр Гааги Паулина Крикке оставляет свой пост.

Мэр нидерландского Гаагу Паулина Крикке уходит с должности мэра.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Мэр Гааги Паулина Крикке оставляет кресло мэра из-за жесткой критики и после выводов Совета безопасности Нидерландов относительно сильного пожара, что произошел когда люди традиционно отмечали Новый 2019 год.

Согласно выводам, муниципалитет знал, что не были соблюдены допустимые нормы строительства башен, которые были значительно выше, чем было разрешено, однако не вмешался.

Мэру вменяют, что она имела достаточно полномочий, чтобы принять меры и обеспечить порядок и безопасность во время празднования Нового года.

Напоминаем, жители Схевенингена - морского курорта на побережье Северного моря, который является одним из районов Гааги, пережили страшный Новый год. Ежегодная традиционная забава у моря поджигать две огромные башни, превратилась в кошмар.

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Две огромные башни из поддонов в полночь запылали, как факелы, однако очень быстро огонь стал неконтролируемым.

Из-за сильного ветра искры словно огненный дождь посыпались на людей, велосипеды, машины, лотки с товарами и жилые дома. Это привело к мощным пожарам. Люди понесли немалые убытки.

Более 20-ти лет существует традиция разжигать возле моря два огромных очага. Это такая себе битва за крупнейшее костры в Нидерландах. Ежегодно две голландские команды одна из Схевенингена, вторая из соседнего Дуйндорпа, борются за звание самого большого костра в Нидерландах.

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Мэр, Отставка, Гаага, Паулина Крикке.
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