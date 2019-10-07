В Германии опасаются очередного наплыва мигрантов

Новости мира:В ФРГ боятся новой "волны" мигрантов.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что опасается повторения наплыва беженцев в Евросоюз, который был в 2015 году.

Об этом сообщает Bild am Sonntag.

"Нам нужно больше помогать нашим европейским партнерам контролировать внешние границы Евросоюза. Если мы не поможем, то столкнемся с волной беженцев, как это было в 2015 году, а может быть, даже с большей", — заявил министр.

Зеехофер призвал страны ЕС увеличить объемы помощи Турции, которая «проводит большую работу по приему беженцев».

Напоминаем, Франция, Германия, Италия и Мальта договорились о новом механизме распределения мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море.