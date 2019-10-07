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Джонсон: Наше предложение о Brexit справедливое и умное

Джонсон: Наше предложение о Brexit справедливое и умное
15:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото:Твиттер

Новости мира:Борис Джонсон сделал заявление, что не знает причин отказа ЕС от его плана о выходе Великобритании из Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не знает, почему Евросоюз возражает против его плана по Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

"Наше предложение очень справедливое, очень умное. Это - уважение к мирному процессу в Северной Ирландии. Оно гарантирует, что на границе между Северной Ирландией и Ирландией нет "жесткой" границы. Это - большой шаг вперед, большая уступка, большой компромисс правительства Британии", - заявил Джонсон.

"Мы говорим нашим друзьям, что это очень большое, честное и умное предложение. Что мы хотели бы услышать от вас сейчас - это ваши мысли. И если у вас возникнут проблемы с любым из предложений, которые мы представили, то давайте подробно разберемся и обсудим их", - добавил он.

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Предложение Джонсона заменяет так называемый backstop - механизм действий на границе Ирландии и Северной Ирландии - рядом различных договоренностей.

Согласно плану, Северная Ирландия покинет таможенный союз ЕС вместе с остальной частью Великобритании в начале 2021, но с согласия местного парламента продолжит применять законодательство ЕС, касающееся сельскохозяйственной и другой продукции.

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В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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