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Джонсон предложил королеве уволить его с поста премьер-министра

Джонсон предложил королеве уволить его с поста премьер-министра
14:06 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Джонсон не намерен покидать свой пост, даже в случаи если депутаты выразят ему недоверие.

Премьер Великобритании Борис Джонсон с целью добиться выхода страны из ЕС 31 октября решится бросить вызов королеве Елизавете II, предложив ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

В беспрецедентной эскалации конституционного кризиса старшие помощники Джонсона сказали, что он не уйдет, если Брюссель отклонит его предложения, а депутаты попытаются снять его, чтобы предотвратить жесткий Brexit.

Они утверждают, что британский премьер не намерен добровольно покидать свой пост, даже если депутаты выразят ему недоверие.

СМИ: ЕС не будет обсуждать с Лондоном Brexit в эти выходные

По словам источников, британские парламентарии уже обсуждали идею назначения исполняющим обязанности премьер-министра спикера Палаты общин Джона Беркова, однако они усомнились, что он сможет заручиться поддержкой большинства.

Последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны 1834 году.

Парламент Великобритании в сентябре принял закон, который требует от премьера просить об отсрочке Brexit, если не будет соглашения с ЕС.

Активисты, выступающие против Brexit, подали в суд с просьбой обязать премьера соблюдать закон. В своих объяснениях правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке.

Джонсон дал слабину: Brexit может быть отстрочен

Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.

Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить сделку.

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Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Елизавета II, Brexit.
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