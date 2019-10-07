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Преемник Могерини о санкциях против РФ: Необходимо поддерживать единство среди европейцев

Преемник Могерини о санкциях против РФ: Необходимо поддерживать единство среди европейцев
17:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Преемник Могерини Боррелль выступает в поддержку санкций к РФ.

Выдвинутый на должность Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности министр иностранных дел Испании Жозеп Боррелль (Josep Borrell) высказывается в поддержку санкций против РФ из-за ее агрессии к Украине и декларирует намерение поддерживать демократию и территориальную целостность Украины.

Об этом Боррелль заявил в понедельник в Брюсселе, выступая на заседании Комитета иностранных дел Европейского парламента в рамках открытых слушаний его номинации на должность Высокого представителя, которую в настоящее время занимает Федерика Могерини.

"В отношении санкций к России, я хотел бы повторить, что необходимо поддерживать единство среди европейцев в отношении санкций, которые были введены по двум причинам: прежде всего, по причине незаконной аннексии Крыма и, во-вторых, по причине нарушения территориальной целостности некоторых регионов Украины. До тех пор, пока Россия не изменит свое поведение, эти санкции необходимо поддерживать. Я надеюсь, что в Совете будет единство, чтобы это гарантировать", - обозначил Боррелль свою позицию в отношении санкций ЕС к РФ, отвечая на вопрос депутатов Европарламента.

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При этом кандидат на должность не исключил взаимодействия с Москвой по вопросам, где могут быть "перспективы диалога".

В своем вступительном слове Боррелль также задекларировал, что одним из приоритетов его деятельности на этом посту будет "поддержка демократии и территориальной целостности Украины".

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Все по теме:

ЕС, Санкции, Федерика Могерини, Жозеп Боррелль.
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