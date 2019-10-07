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Понедельник, 07.10.2019
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Кулеба: Курс в ЕС неизменен

Кулеба: Курс в ЕС неизменен
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что курс Украины на евроинтеграцию не изменился, а сделать "разворот" экономически не выгодно.

Курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным, и "разворот" в другую сторону недопустим.

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил на встрече с бизнес-сообществом в понедельник.

"Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять должность вице-премьер-министра. С того момента я ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс", - сказал Кулеба.

Более того, добавил чиновник, сейчас нет у общества запроса на разворот этого курса, ведь в Конституции Украины четко прописано, в каком направлении должна двигаться страна.

Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС

Он также напомнил, что правительство поставило себе цель за 5 лет достичь всех соответствий членства в Евросоюзе и будет двигаться к той цели. "Я сейчас на этой должности не вижу рисков этому",- добавил Кулеба.

Чиновник призвал морально быть готовыми к тому, что "большой сосед" будет пытаться мешать Украине двигаться в избранном направлении. Но, по его убеждению, всем стоит понимать, что "разворот" курса Украины в другую сторону недопустимо и экономически невыгодно.

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ЕС, Кабмин, Дмитрий Кулеба.
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