Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС

Новости Украины:Вице-премьер Кулеба и посол Молдовы в Украине обсудили совестное достижение членства в ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послом Молдовы в Украине Русланом Болчаном вопрос совместного достижения членства в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице в Фейсбуке в понедельник.

"Есть мнение, что в "Восточном партнерстве" Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС. Мы можем достигать ее совместно! Поэтому с послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном говорили о том, как нам совместно двигаться к цели", - говорится в сообщении.

Как известно, встреча представителей стран-участниц инициативы ЕС "Восточного партнерства" пройдет в Баку.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.