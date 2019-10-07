Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС
Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС
Кулеба: Курс в ЕС неизменен
Кулеба: Курс в ЕС неизменен
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы

Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС

Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС
11:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Вице-премьер Кулеба и посол Молдовы в Украине обсудили совестное достижение членства в ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послом Молдовы в Украине Русланом Болчаном вопрос совместного достижения членства в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице в Фейсбуке в понедельник.

"Есть мнение, что в "Восточном партнерстве" Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС. Мы можем достигать ее совместно! Поэтому с послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном говорили о том, как нам совместно двигаться к цели", - говорится в сообщении.

Как известно, встреча представителей стран-участниц инициативы ЕС "Восточного партнерства" пройдет в Баку.

В Чехии украинцы готовы поддержать своих военных

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Молдова, Грузия, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Вы не поверите: что хранит у себя дома звезда "Игры престолов" (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Главная героиня &quot;Крепостной&quot; снимается в голливудском боевике (Фото)
Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь