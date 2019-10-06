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В Чехии украинцы готовы поддержать своих военных

В Чехии украинцы готовы поддержать своих военных
23:33 Вс, 6 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Граждане Украины в Чехии будут поддерживать ВСУ при необходимости.

Украинцы, проживающие в Чехии, обеспокоены согласованию властями Украины так называемой «Формулы Штайнмайера», видя в этом реальную угрозу независимости вследствие отвода украинской армии, поэтому готовы возобновить активную поддержку войска.

С целью обсуждения дальнейших действий в воскресенье активисты и волонтеры провели встречу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы присоединяемся к всеукраинской акции «Остановим капитуляцию», но поскольку мы не можем проводить в Праге вече, мы встретились и проговорили, как будем действовать дальше в плане поддержки наших воинов, как будем координировать эту помощь», - рассказали агентству активисты.

Волонтеры из Чехии – украинцы и чехи – на протяжении военного конфликта помогали украинским воинам. Активная помощь оказывалась с декабря 2014 года до 2016-го, но впоследствии, когда обеспечение армии улучшилось, когда стали проводиться реформы, эта помощь становилась меньше.

«Сейчас мы хотим донести до воинов, что мы на их стороне, что бы там не делала власть, в случае необходимости мы собираемся активизировать наши силы и скоординироваться с нашими чешскими друзьями, которые поддерживают нас в течение войны как финансово, так и информационно», - рассказали инициаторы встречи.

В частности, есть планы восстановить плетения маскировочных сеток, как делали это раньше. Люди готовы в свое свободное время снова собираться и плести такую сетку. Кроме того, речь идет, конечно, и другие способы помощи - благотворительные ярмарки, концерты и другие мероприятия для сбора военной помощи.

Недавно, например, с подобными акциями Чехию посетили легендарная мама Песков Степановна, военный волонтер и певица Юлия Майборода (Бандеровна), Зоряна Коновалец, Игорь Шульц и воины из добровольческих батальонов.

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Украинцы Чехии обеспокоены тем, как «постепенно новая власть разрушает реформы и достижения в оборонной сфере» и считают недопустимым любое согласование методов обороны с оккупантом.

Встреча состоялась в «Пражской тайнике», полуподвальном помещении, обустроенном волонтером Павлом Затулиным под своеобразный музей войны на востоке.

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Украина, Чехия, Армия, Военные, ВСУ.
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