Скачать
Пятница, 27.09.2019
В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч
В НБУ рассказали о выводах миссии МВФ за 37 встреч
Кабмин ищет нового главу "Укравтодора"
Кабмин ищет нового главу "Укравтодора"
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды

СМИ: Польша будет проводить на территории Украины поисково-эксгумационные работы

СМИ: Польша будет проводить на территории Украины поисково-эксгумационные работы
15:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Украина разрешила проводить Польше поисково-эксгумационные работы но при условии, что в них примут участие и украинские исследователи.

Украина предоставляет Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ.

Как отмечает Польское радио, об этом сообщил украинский вице-министр иностранных дел Василий Боднар, информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Отмечается, что официальное прошение о возобновлении эксгумации Польша подала на минувшей неделе. На этой неделе, - как польским журналистам пояснил Боднар, - Украина дала Польше положительный ответ: "Уже получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами".

МИД: Украина и Польша продолжат углублять свои двусторонние отношения

Как отметил Цихоцкий, документ, предоставленный Украиной, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления эксгумации. "Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег и коллежанок из института в этой процедуре", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Василий Боднар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
03 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
Синоптическое утешение: погода на Воздвижение Господня
Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки
Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь