СМИ: Польша будет проводить на территории Украины поисково-эксгумационные работы

Новости Украины:Украина разрешила проводить Польше поисково-эксгумационные работы но при условии, что в них примут участие и украинские исследователи.

Украина предоставляет Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ.

Как отмечает Польское радио, об этом сообщил украинский вице-министр иностранных дел Василий Боднар, информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Отмечается, что официальное прошение о возобновлении эксгумации Польша подала на минувшей неделе. На этой неделе, - как польским журналистам пояснил Боднар, - Украина дала Польше положительный ответ: "Уже получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами".

Как отметил Цихоцкий, документ, предоставленный Украиной, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления эксгумации. "Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег и коллежанок из института в этой процедуре", - сказал он.