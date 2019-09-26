МИД: Украина и Польша продолжат углублять свои двусторонние отношения

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничества.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, встреча глав МИД состоялась 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, стороны подтвердили настрой на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В этом контексте были обсуждены шаги по реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Польшу в конце августа.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил польскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН в 2018-2019 лет.

В августе в Польше президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины снять мораторий на эксгумационные работы с целью поиска останков поляков, погибших во время Второй мировой войны. В свою очередь, отметил он, Польша упорядочит украинские места памяти на своей территории.

Также Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде установить на границе Украины и Польши мемориал примирения.