Половина поляков готова проголосовать за правящую партию в Сейме

Новости мира:В результате опроса на выборах в Польше за правящую партию "Право и справедливость" готовы проголосовать 45% опрошенных.

За пять дней до выборов в Польше лидерство уверенно сохраняет правящая партия "Право и справедливость".

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRIS для RMF FM i "Dziennik Gazetа Prawnа".

За "Право и справедливость" готовы голосовать 45,1% поляков, за ее ближайшего конкурента, оппозиционную "Гражданскую коалицию" - 24,6%.

Обе партии несколько увеличили поддержку по сравнению с предыдущим опросом.

Кроме этих двух политических сил, в Сейм могут попасть только две партии.На третьем месте находится "Левые" с 12,6% поддержки, на четвертом "Польская коалиция", которая является объединением движения Kukiz15 с PSL и находится в опасной близости от проходного барьера с поддержкой на уровне 5,6%.

Не проходит в Сейм правая "Конфедерация", которая удаляется от избирательного порога и имеет 3,8%, что на 0,6% процентного пункта меньше, чем в конце сентября.

8,3% избирателей до сих пор не определились, за кого отдать голос.

Выборы в Сейм Польши состоятся 13 октября.