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Половина поляков готова проголосовать за правящую партию в Сейме

Половина поляков готова проголосовать за правящую партию в Сейме
10:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото:pixabay

Новости мира:В результате опроса на выборах в Польше за правящую партию "Право и справедливость" готовы проголосовать 45% опрошенных.

За пять дней до выборов в Польше лидерство уверенно сохраняет правящая партия "Право и справедливость".

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRIS для RMF FM i "Dziennik Gazetа Prawnа".

За "Право и справедливость" готовы голосовать 45,1% поляков, за ее ближайшего конкурента, оппозиционную "Гражданскую коалицию" - 24,6%.

Обе партии несколько увеличили поддержку по сравнению с предыдущим опросом.

Кроме этих двух политических сил, в Сейм могут попасть только две партии.На третьем месте находится "Левые" с 12,6% поддержки, на четвертом "Польская коалиция", которая является объединением движения Kukiz15 с PSL и находится в опасной близости от проходного барьера с поддержкой на уровне 5,6%.

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Не проходит в Сейм правая "Конфедерация", которая удаляется от избирательного порога и имеет 3,8%, что на 0,6% процентного пункта меньше, чем в конце сентября.

8,3% избирателей до сих пор не определились, за кого отдать голос.

Выборы в Сейм Польши состоятся 13 октября.

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Польша, Выборы, Сейм Польши, “Право и Справедливость”.
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