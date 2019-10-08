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Лондон рискует увеличить госдолг до 90% от национального дохода

Лондон рискует увеличить госдолг до 90% от национального дохода
11:08 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Эксперты в Британии прогнозируют резкий рост государственного долго после выхода страны из ЕС без соглашения.

Даже "относительно мягкий" Brexit без соглашения приведет к тому, что долг Великобритании достигнет самого высокого уровня с 1960-х годов.

Об этом говорится в докладе аналитического центра "Институт фискальных исследований" (IFS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По данным экспертов, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения заимствования, вероятно, вырастут до 100 млрд фунтов, а общий долг увеличится до 90% национального дохода.

IFS прогнозирует, что ежегодные заимствования - разница между тем, что правительство тратит, и тем, что получает, например, за счет налогообложения, - превысят 50 млрд фунтов в следующем году, или около 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно действующим в Великобритании правилам расходов правительство может занимать только до 2% от суммы национального дохода.

В 2018/19 финансовом году дефицит бюджета Великобритании составил 41 млрд фунтов стерлингов, или 1,9% ВВП, что стало самым низким уровнем с 2001/02 года.

В более долгосрочной перспективе Brexit без соглашения будет означать меньше денег, потраченных на государственные услуги - или более высокие налоговые ставки, - чем во время пребывания в ЕС или в случае заключения соглашения, заявили в IFS.

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Даже без Brexit Великобритании, вероятно, пришлось бы повышать налоговые ставки для финансирования расходов на пенсии и здравоохранение для стареющего населения.

Министр финансов Саджид Джавид уже объявил о 13,4 млрд фунтов дополнительных расходов на здравоохранение, полицейскую деятельность, школы и другие сферы, что положило начало заимствованиям, чтобы преодолеть ограничения в 2% ВВП, на которые рассчитывал его предшественник Филипп Хеммонд.

Напомним, суд отклонил иск к Борису Джонсону об очередной отсрочке Brexit если не будет соответствующего соглашения с ЕС.

 
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ЕС, Великобритания, ВВП, Мировой ВВП, Brexit.
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