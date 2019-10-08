СМИ: Джонсон и Меркель "сорвали" соглашение по Brexit

Новости мира:Разговор Бориса Джонсона с Ангелой Меркель практически сорвал сделку ЕС и Великобритании по Brexit.

Соглашение между ЕС и Британией по Brexit стало "по сути невозможным" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе британского премьера, передает "Европейская правда".

Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но источник сказал, что она ясно дала понять: соглашение на их основе "в подавляющем большинстве маловероятно".

Меркель также заявила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в Таможенном союзе.

"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.

Ранее правительство Великобритании предупредил о срыве переговоров с ЕС до конца недели.

Чиновник сказал, что ЕС не изъявил желания "сдвинуть с места ни на один сантиметр" после предложений Джонсона.

Как известно, эксперты в Британии прогнозируют резкий рост государственного долга после выхода страны из ЕС без соглашения.