В Германии потерпел крушение американский боевой самолет

Новости мира:Возле немецкого Трира разбился истребитель.

Возле немецкого города Трир потерпел крушение военный самолет.

Об этом сообщает полиция Трира.

"Около 15.15 (время местное — ред.) мы получили несколько экстренных звонков, было сообщено о крушении самолета в районе Земмер-Родт (Фидей). Вскоре после этого подозрение подтвердилось. Речь идет, по имеющимся данным, о военном самолете. Пилот смог спастись катапультированием и был доставлен в больницу", - говорится в пресс-релизе.

Причина аварии пока неизвестна.

Место аварии ограждено, там дежурят полиция и спасательные службы. Жителям власти рекомендуют избегать места аварии, транспортным средствам – пользоваться объездными путями. Кроме того, ограничено воздушное движение над данной территорией.

Некоторые СМИ сообщают, что речь идет об истребителе F16, а также о том, что это может быть американский самолет, ведь рядом находится военная база США.