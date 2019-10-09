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Brexit: Сассоли и Джонсон вновь ни о чем не договорились

Brexit: Сассоли и Джонсон вновь ни о чем не договорились
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Предложения Лондона по ирландской границе не устраивают Европарламент.

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что на встрече во вторник в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном не услышал никаких предложений, способных продвинуть Brexit.

"Как вы знаете, соглашение между ЕС и Великобританией требует не только явного большинства при голосовании в Палате общин, но и одобрения Европейским парламентом. Поэтому важно, чтобы премьер-министр Великобритании услышал о нашем подходе к Brexit непосредственно от Европейского парламента", - говорится в заявлении, текст которого распространила в Брюсселе пресс-служба ЕП.

По словам Сассоли, упорядоченный Brexit при заключении соглашения с Великобританией - лучший результат. Он назвал соглашение, согласованное с Лондоном в прошлом году, документом, который Европарламент мог бы поддержать.

"При нынешних обстоятельствах это остается наилучшим возможным соглашением", - считает председатель ЕП.

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Он отметил, что объяснил Джонсону, что Европарламент "не согласится на сделку любой ценой".

"Мы не согласимся на сделку, которая подрывает соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ред.) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка. Это мы ясно дали понять в нашей резолюции, принятой подавляющим большинством в сентябре", - напомнил Сассоли.

Он сообщил, что в Брюсселе рассмотрели предложения Великобритании, которыми она предлагает заменить backstop (страховочный план для ирландской границы), но эти предложения "далеки от того, с чем может согласиться парламент".

На данном этапе, отметил глава ЕП, есть две альтернативы соглашению: продление процесса Brexit или отсутствие сделки.

Что касается продления, Европарламент открыт для такой возможности, "если для этого есть веская причина или цель", но этот вопрос решать Великобритании.

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Что касается отсутствия сделки, то это, подчеркнул Сассоли, будет очень негативным результатом.

"Это будет экономически вредным для обеих сторон, в частности для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия для острова Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и, прежде всего, для граждан", - заявил председатель Европарламента.

Он добавил, что надеется, что такого варианта удастся избежать, но, если нет, "ЕС предпринял необходимые меры для подготовки к такому результату".

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Великобритания, Лондон, Европарламент, Борис Джонсон, Brexit.
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