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Сотрудники ООН рискуют не получить зарплату: Гутерреш заявил о кризисе

Сотрудники ООН рискуют не получить зарплату: Гутерреш заявил о кризисе
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ООН заявили о тяжелой финансовой ситуации, что не позволяет выплатить зарплаты сотрудникам в следующем месяце.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о "худшем финансовом кризисе в ООН за десятилетия", из-за которого сотрудники организаций могут не получить зарплату уже в ноябре.

Об этом он заявил, выступая на бюджетном комитете Генеральной ассамблеи ООН, сообщает AFP.

"ООН рискует истощить свои запасы ликвидности до конца месяца и не выплачивать зарплаты персоналу и поставщикам", - сказал Гутерреш, предупреждая о "худшем денежном кризисе, с которым ООН столкнулась почти что за десятилетие".

По состоянию на конец сентября ООН ушла в минус на $230 млн. Связано это с задержанием государствами-членами взносов в бюджет.

Всего в должниках числятся 64 страны. Публично ООН не публикует их список, однако источники издания сообщили, что основными должниками являются США, Бразилия, Аргентина, Мексика и Иран. Взносы также задерживают Венесуэла, Северная Корея, Южная Корея, Демократическая Республика Конго, Израиль и Саудовская Аравия.

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Как отметил генсек организации, если бы ООН не взяла на себя инициативу по сокращению расходов с начала года, до октября дыра в бюджете была бы еще больше (около $600 млн) и могла бы повлиять на проведение Генеральной Ассамблеи в прошлом месяце.

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ООН, Кризис, Генсек ООН, Антониу Гутерреш, Кризис ООН.
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