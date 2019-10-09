Франция утвердила дружественный документ с Германией

Новости мира:Во Франции ратифицировали подписанный в январе договор о дружбе и сотрудничестве с Германией.

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) утвердила новый договор о дружбе и сотрудничестве с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

За ратификацию проголосовали 479 депутатов, против - 41. Сенат Франции утвердил документ в июле.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали новый договор на церемонии в январе в 56-ю годовщину подписания Елисейского договора в Париже.

Так называемый Аахенский договор обязывает обоих соседей усилить сотрудничество в области внешней и оборонной политики, преступности и терроризма, международного развития и исследований и экономической интеграции.

Страны также создали совместную ассамблею, которая должна проводиться минимум дважды в год и контролировать выполнение этого договора, а также соглашения 1963 года.