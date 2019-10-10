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Четверг, 10.10.2019
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В Британии сорван невероятный джекпот

В Британии сорван невероятный джекпот
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Обладатель счастливого билета сумел угадать все пять цифр.

Рекордный в истории Великобритании джекпот разыграли в международной лотереи EuroMillions - 170 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равняется $207 млн. Об этом сообщает ВВС.

«Один из невероятно счастливых обладателей билетов выиграл огромный джекпот EuroMillions в размере 170 миллионов фунтов стерлингов... Это самый большой выигрыш в Великобритании», — заявил старший советник победителей национальной лотереи Энди Картер.

Отмечается, что обладатель билета сумел угадать все пять цифр (7, 10, 15, 44 и 49) и две счастливые звезды (3, 12).

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Однако пока имя счастливчика неизвестно. Собственно, нет информации, один ли это человек или несколько лиц, которые сообща купили билет. Поэтому игроков в лотерею по всей стране призывают проверить свои билеты как можно скорее.

Если окажется, что победитель один, он войдет в список 1000 самых богатых людей (Sunday Times Rich List) Великобритании.

Согласно рейтингу за 2019 год, победитель лотереи стал богаче таких певцов, как Том Джонс, Эд Ширан и Адель, состояние которых составляет соответственно 165 млн, 160 млн и 150 млн фунтов стерлингов.

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Все по теме:

Великобритания, Лотерея, джекпот, EuroMillions.
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