Консульства Германии не будут признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Донбасса

Министерство иностранных дел Германии приказало всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.
"Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.
29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
20 июня лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза заявили о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.
В октябре Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий направили странам-членам Евросоюза и другим странам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, рекомендации по осуществлению контроля над заявками на получение виз, которые подаются жителями оккупированных районов Донбасса.